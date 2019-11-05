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لنقل 3 آلاف مسافر في الساعة

المصادقة على"قطار هوائي"في القدس بين جبل الزيتون وحائط البراق وسط معارضة شديدة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:24 - 05 نوفمبر 2019
قطار هوائي-صورة ارشيفية.JPG قطار هوائي-صورة ارشيفية.JPG
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أكدت صحيفة هآرتس "الاسرائيلية" اليوم الثلاثاء 5/11/ 2019 ان ما تسمى "الهيئة الوزارية لشؤون السكن"  صادقت على خطة "القطار الهوائي" لربط جبل الزيتون بحائط البراق.

بحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، فإن القطار يمر بين "حديقة الجرس" المحاذية لحي الطالبية، وموقع في قرية سلوان، حيث تخطط جمعية "إلعاد" الاستيطانية لبناء مركز كبير للزوار هناك.

وقالت الصحيفة ان للقطار الهوائي ستكون محطة أخرى في موقف جبل الزيتون وبين هاتين المحطتين .

الهيئة الوزارية، التي تضم 9 وزراء على رأسهم وزير مالية الاحتلال موشيه كاحلون،  اوضحت إن القطار الهوائي سيكون قادرا على نقل نحو 3 آلاف مسافر في الساعة في كل اتجاه. ويستغرق السفر نحو أربعة دقائق ونصف الدقيقة في عربات قادرة على استيعاب 10 مسافرين.

وقالت وزارة السياحة في حكومة الاحتلال، ان القطار الهوائي سيكون أداة المواصلات الجماعية الأكبر في منطقة البلدة القديمة في القدس.

معارضة شديدة على المخطط، وخاصة من سكان مقدسيين وكنائس ومنظمات حقوقية، إضافة إلى معارضة مهندسين ومرشدين وناشطين في مجال المواصلات والحفاظ على المواقع القديمة، لأنه يمس بالمشهد التاريخي للبلدة القديمة.

 

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