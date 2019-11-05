يكون طقس فلسطين اليوم الثلاثاء 5/11/2019، مرتفع الحرارة، لكنه صافياً بوجه عام، ويستمر الارتفاع حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وسترتفع درجات الحرارة اليوم لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما طقس فلسطين الليلة فسيكون بارداً نسبياً إلى بارد في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما سيكون طقس فلسطين، غداً الأربعاء، منخفض الحرارة، حيث تنخفض بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الخميس فسيكون طقس فلسطين، صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.