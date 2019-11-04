فيديو: فضيحة ايمن السبعاوي تثير سخط الكثيرين

أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب إلغاء حفلة كانت ستنظمها شركة xL لمشروبات الطاقة مساء السبت الماضي، بعد حالة الغضب التي أثارتها فضيحة ايمن السبعاوي في صفوف الفلسطينيين.

وأوضح المحافظ أنه أصدر تعليماته لإلغاء الحفلة التي كان سيحييها الفنان أيمن السبعاوي رافضاً توضيح الأسباب، رغم انتشار فيديو على مواقع التواصل قيل أنه السبب في هذا القرار.

من جهته، قال عطا أبو رميله أمين سر حركة فتح في جنين قوله إن السبعاوي لن يغني في المدينة، بسبب توجيهه التحية عدة مرات للجيش الإسرائيلي خلال حفلاته في أراضي 48.

وأضاف أبو رميلة في تصريحات صحفية: "لا يشرفنا أن يغني أيمن السبعاوي في أي محافظة فلسطينية، ويجب أن لا نستمع له وأن يحارب".

وفور نشر إعلانات عن الحفل، انتقد العشرات من النشطاء هذه الدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبين بإلغاء الحفل ومنتقدين بشدة السبعاوي، وذلك بعد أن حيى جيش الاحتلال في احدى حفلاته.

وقال السبعاوي حينها: "كل التحية والتقدير للقيادة، للجيش الإسرائيلي معنا، ولاد عمنا"، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والسخط في صفوف الحضور والمواطنين بشكل عام.