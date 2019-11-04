صحافية أمريكية تتهم ترامب باغتصابها

في قضية جديدة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمتعلقة بما كشفت عنه الصحفية الأمريكية إليزابيت جين ، بتعرضها للاغتصاب في التسعينات من قبله، في مركز للملابس الفاخرة، في غرفة تجربة ثياب في محل برغدورف الشهير، أنها قدمت شكوى بحقه بتهمة القدح والذم بعد أن اتهمها باختلاق رواية اغتصابها.

وكانت اليزابيت جين قد كشفت عن قضية تعرضها للاغتصاب من قبل ترامب في حزيران/يونيو الماضي.

يشار إلى أن ممثلتين أمريكيتين إباحيتين رفعتا قضايا ضد ترامب بنفس التهمة عقب تقلده منصب رئيس الولايات المتحدة.

وبالعودة لشكوى الصحفية الأمريكية، التي قدمتها في ولاية نيويورك تستعيد الصحافية في مجلة "أل" الاتهامات التي كشفت عنها بحق ترامب للمرة الأولى في كتاب أصدرته.

وكتبت الصحفية الأمريكية على حسابها الخاص تويتر في تغريدة قائلة:" تقدمت بالشكوى ضد ترامب من أجل كل النساء اللواتي تعرضن للمضايقات أو للاعتداءات وأجبرن على الصمت".

وكان ترامب قد رد على اتهامات الصحفية بأنه لم يلتق بها مطلقاً في حياته، رغم تداول صورة يظهر فيها ترامب مع اليزابيث وزوجها. زاعماً أن هذه الاتهامات تأتي من أجل سعي الصحافية لتسويق كتابها الجديد.