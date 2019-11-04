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محكمة الاحتلال تقضي بالسجن عامين و غرامة على أسير من بيت لحم

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 21:51 - 04 نوفمبر 2019
محكمة عوفر محكمة عوفر
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حكمت محكمة الاحتلال في عوفر اليوم الاثنين على الأسير محمود عبيات، من بيت لحم بالضفة الغربية بالسجن الفعلي لمدة عامين،وغرامة مالية مقدارها 2000 شيكل.

و يتهم الاحتلال المعتقل عبيات بالمشاركة بأعمال مناهضة للاحتلال. 

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