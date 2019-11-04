الاحتلال يعتزم الاستيلاء على أراضي قرية بيت دقو



تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياستها بالاستيلاء على الأراض الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وأخطرت مساء اليوم أهالي قرية بيت دقو شمال غرب القدس بالاستيلاء على 66 دونماً جديداً.

وذكر مجلس قروي بيت دقو في بيان له، أن قوات الاحتلال أبلغت الارتباط الفلسطيني المدني بقرار الاستيلاء على 66 دونماً من الأراضي التابعة للقرية، المقام عليها الجدار الفاصل.

يشار إلى أن سياسة الاستيلاء على أراضي المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تتم على قدم وساق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ، غير مكترثة للاتفاقات والقوانين والمواثيق الدولية.