عطلة رسمية السبت المقبل بمناسبة المولد النبوي

أعلنت الحكومة الفلسطينية في جلستها اليوم الاثنين، أن يوم السبت المقبل عطلة رسمية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

و يصادف السبت، الموافق 9/11/ 2019 ذكرى مولد النبي محمد صلى الله و عليه و سلم.