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عطلة رسمية السبت المقبل بمناسبة المولد النبوي

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 20:17 - 04 نوفمبر 2019
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أعلنت الحكومة الفلسطينية في جلستها اليوم الاثنين، أن يوم السبت المقبل عطلة رسمية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

و يصادف السبت، الموافق 9/11/ 2019 ذكرى مولد النبي محمد صلى الله و عليه و سلم.

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