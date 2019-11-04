اشتية: خاطبنا دول العالم من أجل تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات في القدس

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية أن الرئيس محمود عباس، يريد للانتخابات العامة أن تتم، مرحباً بالتقدم الذي طرأ في إطار إجراءات التحضير لها بالتوافق مع الفصائل والقوى الفلسطينية.

وقال اشتية في مستهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين:" نريد للديمقراطية أن تشع في مجتمعنا الفلسطيني كما كان سابقاً، وأن تتوج العملية الانتخابية بحوار وطني شامل تحت قبة البرلمان الفلسطيني. مشدداً على أهمية انجاز العملية الانتخابية في جميع أنحاء الوطن.

وأضاف، أن الحكومة خاطبت مختلف دول العالم لتذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، في ظل الموقف الفلسطيني الموحد على إجرائها فيها. كما جرت عامي 1996-2005.

وفي موضوع أموال المقاصة، أوضح اشتية أن الأزمة مازالت قائمة، وأن إسرائيل تواصل اقتطاع أموال الأسرى والشهداء، ومع ذلك فالحكومة ملتزمة بكل الالتزامات عليها.