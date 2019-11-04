تدهور خطير على صحة الاسير اسماعيل علي في سجون الاحتلال

أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر مساء اليوم الاثنين، تدهور الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام الذين يخوضون معركة الاضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم الاداري.

وأوضح رئيس هيئة شؤون الاسرى أن الأسير إسماعيل علي (30 عامًا) من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ (104) أيام على التوالي يعاني من تدهور خطير على صحته.

فيما يواصل الأسرى: مصعب توفيق الهندي (29 عامًا) من قرية تل بمحافظة نابلس اضرابه منذ (42) يومًا، وأحمد عمر زهران (42 عامًا) اضربه منذ (38) ونقلا إلى "مستشفى الرملة"، بالإضافة إلى الأسيرة الأردنية هبة أحمد اللبدي (34 عامًا) من الأردن، المضربة لليوم (42) على التوالي.