أوروبا تؤكد التزامها بالاتفاق النووي مع إيران

جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده التزامه بالاتفاق النووي مع إيران، الذي جرى توقيعه مع القوى العظمى عام 2015، رغم خروج الولايات المتحدة منه.

ويأتي التأكيد الأوروبي قبل انتهاء المهلة التي منحتها طهران للأطراف الأوروبية بشهرين قبل تنفيذ الخطوة الرابعة من تقليص التزاماتها بالاتفاق.

وقالت مايا كوسيجانيتش، متحدثة باسم المفوضية الأوروبية: إن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي قالت إن الاتفاق النووي مع ايران هو مسألة تتعلق بأمننا، وليس بأمن المنطقة أو أوروبا فقط، بل مسألة عالمية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية. واستدركت قائلة إن الالتزام بالاتفاق "يعتمد على الامتثال الكامل لإيران".

وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتحرك لحمايته من العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي فرضتها عليها منذ انسحابها من الاتفاق في أيار من العام 2018.