فنانة مصرية حاولت الانتقاص من الشيخ محمد متولي الشعراوي.. فجاء الرد سريعاً!

على الرغم من الاجماع والقبول الذي حظي به إمام الدعاة العلامة محمد متولي الشعراوي من المصريين والعالمين العربي والإسلامي بكافة طوائفهم وفئاتهم، بعد بلوغ علمه الآفاق، وهو صاحب تفسير القرآن الكريم المتلفز، والرجل المفوه باللغة العربية، وصاحب الحجة القوية، رغم كل ذلك لم يسلم إمام الدعاة من نقد لاذع وجهته له فنانة مصرية.

وهاجمت الفنانة المصري أسما شريف ابنة الفنان المصري شريف منير الشيخ محمد متولي الشعراوي، متهمة إياه بـ"التطرف" متناسية تلك الفنانة أن الشيخ الشعراوي من اكثر الدعاة وسطية، ومن اكثرهم يميل إلى اليسر فيما يتعلق بالفتاوى الصادرة عنه، او في تفسير للقرآن والاحاديث الشريفة.

وبدأت القصة عندما طلبت الفنانة أسما قد طلبت من متابعيها عبر فيسبوك أن يرشحوا لها أسماء شيوخ يتمتعون بالمصداقية، وبعد أن نصحها أحد متابعيها بالاستماع للشيخ الشعراوي ردت عليه بشكل حاد معلقة :"طوال عمري أسمعه عن الشعراوي من جدي، لم أكن أفهم كل شيء آنذاك، لكن لما كبرت شاهدت فيديوهات، لم أصدق نفسي من شدة التطرف، كلامه لا يستوعبه عقلي".

واثار هجوم الفنانة المصري أسما شريف على شخص الشعراوي دون وجه حق، انتقادات لاذعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي العرب والمسلمين، ليصبح تعليق أسما شريف قضية رأي عام بين مدافع عن الشعراوي إمام الدعاة وبين مهاجم له.

واطلق مصريون وعرب العديد من الهاشتاجات التي دافعت عن شخص الشعراوي، حيث تصدر هاشتاج #الشعراوي، والشعراوي رمز مصر، والشيخ الشعراوي مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب عبدالغفور البرعي على صفحته في تويتر "الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن الشيخ محمد متولي الشعراوي – رحمة الله عليه – هو أبرز المجددين في تفسير كتاب الله كان حين يفسر القرآن وكأنه يبعث الحياة في الحروف والكلمات، فترتسم في عقل المستمع وقلبه صورة حية مبسطة لا يحتاج إلى مجهود".

وكتب سليم عزوز على تويتر "إن الهجوم على الشيخ الشعراوي هجوم يتم في حماية دولة العسكر، فالقنوات التلفزيونية تخضع لرقابة العسكر".

كما، وكتب مصباح محسن على صفحته في موقع تويتر "رحم الله الشيخ الشعرواي رمز لمصر والوطن العربي والإسلامي"

وكتبت ايمان ايمن على صفحتها في موقع تويتر " وكأن الله يريد ان يُحيي ذكراك لتنهال عليك الأدعية بالرحمة رحمك الله وغفر لك ❤ ".

وكتب زياد عادل على صفحته في تويتر " وسيظل الشيخ الشعراوي قيمة وقامة لا يختلف عليه إلا جهال القوم الذين لا يعملون عن الدين شئيا".

وسيظل الشيخ الشعراوي قيمة وقامة لا يختلف عليه إلا جهال القوم الذين لا يعملون عن الدين شئيا#الشعراوي_رمز_مصر pic.twitter.com/dzXwB8xTp4 — زياد عادل (@ZiadAadl) November 3, 2019