تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام

حذرت هيئة شؤون الاسرى و المحررين من تفاقم الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال،احتجاجاً على استمرار احتجازهم في الاعتقال الإداري.

و قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر في تصريح له اليوم الاثنين إن سلطات الاحتلال تتعنت في الاستجابة لمطالب الاسرى المضربين و انهاء اعتقالهم الاداري.

و حذر أبو بكر من تدهور الوضع الصحي للأسير إسماعيل علي (30 عامًا) من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ (104) أيام على التوالي.

و يواصل الأسرى: مصعب توفيق الهندي (29 عامًا) من قرية تل بمحافظة نابلس اضرابه منذ (42) يومًا، وأحمد عمر زهران (42 عامًا) اضربه منذ (38) ونقلا إلى "مستشفى الرملة"، بالإضافة إلى الأسيرة الأردنية هبة أحمد اللبدي (34 عامًا) من الأردن، المضربة لليوم (42) على التوالي.