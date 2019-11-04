الانتربول الدولي يسلم الشرطة فلسطيني "فار من العدالة"



أعلنت الشرطة الفلسطينية اليوم الاثنين، تسلمها من الانتربول في الأردن، مطلوبا للعدالة صدرت بحقه لائحة قبض من النائب العام الفلسطيني.

واعلن العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة، في إطار المتابعة لقضية أحد المواطنين الذين هربوا بعد عدة جرائم، اصدرنا قرارناً تعميما دوليا بحقه إلى جانب مذكرة إلقاء قبض من النائب العام بقضايا مالية.

وأوضح ارزيقات أن المجرم هرب إلى الأردن، قبل أن تتسلمه القنوات الرسمية بين البلدين عبر الانتربول.

وأشار إلى ان المتهم سيتم توقيفه لحين استكمال الاجراءات القانونية بحقه، محذراً الفارين خارج البلاد بضرورة العودة وتسليم أنفسهم للأجهزة المختصة.