موعد مباراة الاتحاد والوصل في كأس محمد السادس 2019 - بث مباشر

يواجه نادي الاتحاد السعودي فريق الوصل الإماراتي، اليوم الاثنين، في مباراة الإياب بدور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت الرياض، التاسعة بتوقيت الإمارات. البث المباشر

وانتهت مباراة الاتحاد ضد الوصل في ذهاب دور الـ16، بفوز العميد بنتيجة 2/1، وتُقام مواجهة الإياب، غدًا الاثنين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "ملعب الجوهرة المشعة".

من جهته، يدخل الاتحاد اللقاء وسط غضب جماهيري كبير سواء من الإجارة الحالية أو من اللاعبين والجهاز الفني الحالي ويمر العميد بفترة انتكاسة تعيد للأذهان كارثة الموسم الماضي وصراعه من أجل البقاء وعدم الهبوط لآخر جولتين في المسابقة المحلية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في المقابل، فإن الوصل لا يختلف أمره كثيرا عن النمور فيمر بمرحلة عدم توازن كبيرة بالمسابقة المحلية ويعاني بشدة من سوء النتائج وبدأ في دوري الخليج العربي ببداية متعثرة للغاية بعد تلقيه الخسائر إلا أنه استعاد توازنه في المرحلتين الماضيتين.

وأشار حساب نادي الوصل الإماراتي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن الجهاز الفني بقيادة الروماني ريجيكامب قرر استبعاد ليما عن المشاركة مع الفريق ضد الاتحاد، بعد شعوره بآلام خفيفة في العضلة الخلفية.

وسوف يتم نقل المباراة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الأولى، وغيرها من القنوات الرياضية التي سبق لها بث مباريات هذه البطولة التي تقام على شرف الملك محمد السادس.