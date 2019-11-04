حماس تدعو لتشكيل حراك وطني كبير في الضفة المحتلة

دعت حركة حماس اليوم الاثنين، لإطلاق حراك وطني كبير وشامل لحماية الأرض والوقوف في وجه الاحتلال الإسرائيلي الذي يصادر الأراضي في الضفة المحتلة لصالح المستوطنين.

واوضحت حركة حماس أن حماية الضفة المحتلة واراضيها من السلب الإسرائيلي يجب أن تكون أولوية فلسطينية شعبية ورسمية، مؤكدة أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على أبناء شعبنا في الضفة المحتلة من خلال توسعة المستوطنات على حساب أراضي الفلسطينيين، بالإضافة إلى فرض حقائق على الأرض في خطوات متسارعة لتهويد الضفة المحتلة.

في اللسياق، شددت حركة حماس على أهمية تشكيل لجان وطنية في كل المناطق التي تعاني من الاستيطان، مشيرة إلى ان تشكيلها في الوقت الراهن اصبح أولوية.