تعرف على قيمة صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة

ما أن قامت البنوك الفلسطينية بـ صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الاثنين، حتى أصبحت قيمة الرواتب حديث الشارع الفلسطيني والموظفين بشكل خاص الذين عبروا عن استيائه من قيمة الراتب رغم حديث المسؤولين ورئيس الحكومة عن صرف راتب كامل.

وبعد ساعات قليلة من صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عبر الصراف الالي اتضحت قيمة الراتب لكثير من الموظفين وجاءت قيمة الراتب على النحول التالي:-

1/ رواتب موظفين غزة التابعين للسلطة الفلسطينية وصلت إلى 75%

2/ التقاعد المالي 50%

3/ الاسرى المحررين 50%

4/ رواتب الضفة . 100%

وكانت وزارة المالية برام الله أعلنت اليوم الاثنين 4/11/2019، عن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر 10/2019 عبر الصراف الآلي وغدا الثلاثاء، في البنوك وذلك على النحو الآتي:

صرف كامل الراتب عن شهر 10/2019 ، 2 ، بالإضافة الى صرف كامل المستحقات المتبقية عن شهر 7/2019.

وأشارت الوزارة ، أنه بذلك يبقى في ذمة الحكومة متأخرات شهر 8 وشهر 9 التي سيتم سدادهما في راتبي شهري 11 و12.