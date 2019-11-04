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إيران تكشف فحوى رسالة روحاني للملك سلمان

  • فلسطين اليوم - طهران
  • 16:47 - 04 نوفمبر 2019
روحاني وسلمان روحاني وسلمان
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كشفت الجمهورية الإيرانية النقاب عن فحوى رسالة ارسلها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن التطورات الميدانية في المنطقة، وإمكان العمل على تهدئة الأوضاع.

وأوضحت المصادر الإيرانية ان الرسالة ركزت على إمكانية إحلال السلام والاستقرار الإقليميين، قائلة "نعتقد أنه يمكن إيجاد علاقات ثنائية متعددة في المنطقة".

وأوضحت المصادر أنه يمكن العمل على أن لا تؤدي الضغوط الأمريكية إلى الابتعاد بين دول الجوار.

وكشفت صحيفة الجريدة الكويتية عن مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية النقاب عن تلقي طهران ردا إيجابيا من السعودية والبحرين على رسالة رسمية وجهتها لهما.

 

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