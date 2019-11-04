السنوار: لدينا معدات عسكرية كبيرة تُحيل مدن الاحتلال لأشباح

اكد رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس" يحيى السنوار، اليوم الاثنين، ان لدى كتائب القسام الذراع العسكري "لحماس"، معدات عسكرية تكفي لمدة عشرة سنوات قادمة.

وقال السنوار، في كلمة له خلال لقاء شبابي في فندق الكومودور وسط مدينة غزة، :"إنّ لدى القسام مئات الصواريخ مختلفة الاحجام، ذات الصناعة المحلية، ستُحيل مدن الاحتلال لكابوس رعب لمدة ستة أشهر متواصلة".

وأضاف السنوار أن المقاومة في القطاع، لديها قوة عسكرية كبيرة يحسب لها العدو كل حساب في المعركة المقبلة.

وأوضح، أن المقاومة اعدت غرف عمليات عسكرية تحت وفوق الأرض، إلى جانب حفر مئات الكيلومترات من الانفاق والكمائن في مناطق القطاع كافة.

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