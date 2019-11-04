اتفاق أردني اسرائيلي للافراج عن هبة اللبدي وايمن الصفدي

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مساء اليوم الاثنين، عن اتفاق جرى بين المملكة الاردنية والاحتلال الإسرايلي بهدف اطلاق سراح الأسيرين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الله مرعي، من سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال أيام.

وقال الصفدي عبر صفحته الشخصية في تويتر "إن إسرائيل تعهدت بتسليم اللبدي ومرعي للمملكة قبل نهاية الأسبوع"

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيليّة اعتقلت هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي نهاية شهر آب وبداية شهر أيلول، من على جسر الملك حسين، أثناء توجههما للضفة الغربيّة.

بعد ثمانية أيام على اعتقال عبد الرحمن مرعي، و20 يومًا على اعتقال هبة اللبدي، استدعت الخارجيّة الأردنيّة سفير «إسرائيل» لتطالب بالإفراج عنهما وتوضيح ظروف الاعتقال والتهم الموجهة لهم.