جامعة الأزهر تمنح باحثاً فلسطينياً درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها



حصل الباحث الفلسطيني أحمد سلامة هاشم أبو عيشة، على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها بعد مناقشته دراسة رائدة بعنوان "التناص في شعر حسين مهنا" دراسة وصفية تحليلية.

وأشاد مناقشو الرسالة العلمية في موضوع الباحث الذي وصفوه بالمهم والمعاصر، لاسيما أنه يناقش التَّنَاص واشكاله في شعر الشاعر الفلسطيني حسين مهنا.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور فوزي إبراهيم الحاج (رئيساً ومشرفاً)، والأستاذ الدكتور محمد صلاح أبو حميدة (مناقشاً داخلياً)، والدكتور عبدالرحيم حمدان حمدان (مناقشاً خارجياً).

وأوضح الأستاذ الدكتور فوزي إبراهيم الحاج رئيس المناقشة ومشرف البحث "أن الباحث أبحر في بحثه، واجاد في عرضه وتحليليه، حتى وصل إلى بر الأمان في خلاصات ستثري ميادين اللغة العربية، وستفتح الباب أمام باحثين آخرين لتسليط الضوء على الإنتاجات الأدبية الفلسطينية".

بدوره، قال الأستاذ أ. د محمد صلاح أبو حميد (مناقشاً داخلياً) إن رسالة الطالب تعد إضافة نوعية للمكتبة الفلسطينية؛ كونها تطرقت لقضية مهمة من القضايا التي تعنى بالأدب العربي"، كما تدخل الدكتور أبو حميد بالنصح والإرشاد والتصويب للباحث.

في السياق، اكد الدكتور عبدالرحيم حمدان (مناقشاً خارجياً) على إجادة الباحث في اختيار عنوانه، ومحتويات الرسالة من الفصول والفهارس، والدقة التي تميز بها الباحث، مشيداً بموضوع الرسالة (التناص في الشعر الفلسطيني)، ناصحاً طلبة الدراسات العليا بالتركيز على مثل تلك العناوين، كما تدخل بالتعديل والتصويب للباحث الذي ابدى رحابة صدره تجاه نصائح المناقشين.