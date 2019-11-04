ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. عرض الخبر

القنوات الناقلة لامم افريقيا تحت ٢٣ سنة

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 16:10 - 04 نوفمبر 2019
القنوات الناقلة لامم افريقيا تحت ٢٣ سنة القنوات الناقلة لامم افريقيا تحت ٢٣ سنة
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

انتهت قناة تايم سبورت من جميع التجهيزات الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.

وستبث تايم سبورت البطولة أرضيًا مثلما حدث في أمم أفريقيا، لأن البطولة تقام على أرض مصرية، كما سيتحدد غدًا كافة التفاصيل الخاصة بكيفية وآليات تصوير وإخراج ونقل المباريات بعد انتهاء التجهيزات الخاصة بذلك.

ويبذل التليفزيون المصري قصارى جهده لإسعاد المواطنين وتقديم البطولة لهم بشكل يليق بمكانة مصر وبصورة تشبه ما كانت عليه في بطولة أمم أفريقيا في يونيو الماضي.

يستعد المنتخب الأوليمبي المصري للمشاركة في منافسات أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تستضيفها مصر في الفترة بين 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

كما يستعد المنتخب المصري لمواجهة مالي يوم الجمعة المقبل في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بالاضافة إلى مباريات أخرى ضمن البطولة ذات الجماهيرية الواسعة.

يشار إلى أنه سيتم نقل جميع المباريات على قنوات بي إن سبورتس فضائيا بشكل حصري، بالاضافة إلى قناة تايم سبورت التي تحدثنا عنها في بداية الخبر.

 
الأكثر مشاهدة

متعلقات