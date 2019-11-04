القنوات الناقلة لامم افريقيا تحت ٢٣ سنة

انتهت قناة تايم سبورت من جميع التجهيزات الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، والتي تقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.

وستبث تايم سبورت البطولة أرضيًا مثلما حدث في أمم أفريقيا، لأن البطولة تقام على أرض مصرية، كما سيتحدد غدًا كافة التفاصيل الخاصة بكيفية وآليات تصوير وإخراج ونقل المباريات بعد انتهاء التجهيزات الخاصة بذلك.

ويبذل التليفزيون المصري قصارى جهده لإسعاد المواطنين وتقديم البطولة لهم بشكل يليق بمكانة مصر وبصورة تشبه ما كانت عليه في بطولة أمم أفريقيا في يونيو الماضي.

يستعد المنتخب الأوليمبي المصري للمشاركة في منافسات أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تستضيفها مصر في الفترة بين 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

كما يستعد المنتخب المصري لمواجهة مالي يوم الجمعة المقبل في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، بالاضافة إلى مباريات أخرى ضمن البطولة ذات الجماهيرية الواسعة.

يشار إلى أنه سيتم نقل جميع المباريات على قنوات بي إن سبورتس فضائيا بشكل حصري، بالاضافة إلى قناة تايم سبورت التي تحدثنا عنها في بداية الخبر.