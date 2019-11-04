مسؤول اسرائيلي: يتعين على الجيش شن عملية عسكرية واسعة ضد غزة

حذر وزير اسرائيلي مساء اليوم الاثنين، من توجه الجيش الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية واسعة ضد قطاع غزة في ظل التوتر واطلاق الصواريخ من قبل فصائل المقاومة في غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

جاء ذلك عقب الانتهاء من جلسة الكابينت الإسرائيلي الذي استمر لمدة 5 ساعات متواصلة لبحث حالة التوتر في جنوب وشمال فلسطين المحتلة.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي "يوفال شتاينتس": "يتعين الشروع في عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة "كنا نأمل بالتوصل إلى تسوية تفاديا لعملية عسكرية واسعة، ولكن وفق ما تبدو الصورة عليه الآن، فإنه قد يتعين علينا شن عملية عسكرية واسعة، وبعد ذلك فقط، التوجه إلى تسوية".

وأضاف شتاينتس: "إذا لم يكن هناك خيار، ويكون قرارنا القضاء على سلطة حماس، فإن ذلك يتطلب عملية برية، وسيكون لذلك ثمنا".

وفيما يتعلق بوزير الخارجية، ونائب رئيس الحكومة الإسرائيلية "يسرائيل كاتس" قال: "سياستنا ضد حماس واضحة، لن نسمح بعدم الهدوء جنوب إسرائيل متى وكيف نتصرف، هو قرارنا".

وقد شهدت جلسة الكابنيت سرية تامة فرضها رئيس هيئة الأركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي ورئيس جهاز "الشاباك" نداف أرغمان، ولم يتناول الاجتماع التوتر مع قطاع غزة وحسب بل تناول أيضًا التوتر على الحدود مع لبنان.