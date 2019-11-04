مغادرة المنسق الاممي "ميلادينوف" قطاع غزة

غادر المنسق الخاص للأمم المتحدة "نيكولاي ميلادينوف"، ظهر اليوم الاثنين، والوفد المرافق له قطاع غزة، عبر بوابة بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن "ميلادينوف" غادر القطاع، بعد مكوثه ساعات عدة، لبحث آخر المستجدات السياسية الفلسطينية وملف الانتخابات العامة، مع قيادة الفصائل.

يشار إلى ان، رئيس السلطة محمود عباس، قد دعا إلى إجراء انتخابات عامة.

وكان رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية العامة حنا ناصر، قد اجرى مشاورات حثيثة مع قيادة الفصائل بشأن اجراء الانتخابات خلال زيارات له للقطاع، فيما أكدت حركة "حماس" والفصائل على موقفها المؤيد نحو الانتخابات التشريعية والرئاسية.