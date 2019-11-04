لماذا لم يستخدم الاحتلال منظومة "الباتريوت" ضد الطائرات المسيرة فوق غزة!

كشفت وسائل الاعلام العبرية، اليوم الاثنين، عن سياسة الاحتلال "الإسرائيلي" تجاه اعتراض التهديدات الجوية بما فيها الطائرات المسيرة، في سماء قطاع غزة .

واثار استخدام الاحتلال الطائرات الحربية في اعتراض طائرة غير مأهولة، دون تفعيل منظومة "الباتريوت" المعتادة في المضادات الجوية، حفيظة المحلليين "الإسرائيليين" بشأن طبيعة سياسة جيشهم في اعتراض الطائرات المسيرة.

وأكد المحلل العسكري في موقع "بازام" شاي ليفي، أن سلاح الجو قرر استخدام الطائرات الحربية المقاتلة في اعتراض الطائرة بدلاً من منظومة "الباتريوت"، لافتًا إلى انّ قيادة العدو في غرف العمليات في قاعدة "الكريا" هي التي تقرر تفعيل السلاح الأنسب في اعتراض التهديد الجوي.

وفي ظل الحديث عن تغير جيش الاحتلال سياسته الاعتراضية ضد الطائرات المسيرة، يرى ليفي أنّ الجيش الإسرائيلي لم يدخل أي تغيير على التكتيكات العسكرية في اعتراض التهديد الجوي.

وقال ليفي، :"إنّ مسؤولية تحديد التهديدات الجوية ومن ثم تحديد السلاح الأنسب لاعتراضها تقع على عاتق قيادة الجيش".

وأضاف، أنّ سلاح الجو، يتعامل مع أكثر من 700 حدث سنويًا، على كافة جبهات فلسطين المحتلة.