اشتية: نسعى لإجراء انتخابات في القدس وهناك تقدم جدي مع حماس

أكد رئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية، أن قيادة السلطة الفلسطينية أرسلت رسائل عديدة لدول العالم من أجل انجاز الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، في ظل تقارير لجنة الانتخابات المركزية حول وجود تقدّم جديّ في هذا السياق بعد جولة مكوكية إلى قطاع غزة ولقاء قيادات حركة حماس والفصائل الفلسطينية.

ورحب اشتية في بداية الجلسة الأسبوعية لحكومته برام الله اليوم الاثنين بالتقدم الهام الذي جرى بالتحضير للانتخابات، قائلًا: "نريد لهذه الانتخابات أن تتم، وهناك إرادة لدى القيادة السياسية لإتمامها وإعادة الاشعاع الديمقراطي لشعبنا".

وتحدث اشتية عن مواصلة اسرائيل احتجاز أموال الأسرى والشهداء، وعن الهجمة الاستيطانية الجديدة في الضفة المحتلة، بعد إعلان إسرائيل البدء بتنفيذ كيانات استيطانية بالضفة.