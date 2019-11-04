موعد مباراة العراق وايران ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

من المقرر أن تُقام مباراة المنتخبين العراقي والإيراني بوم الثلاثاء، في ملعب "جذع النخلة" في مدينة البصرة، وفق ما أكده رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبدالخالق مسعود.

وقال مسعود في تصريحات صحفية، إن "تحضيراتنا للمباراة ستكون بوقت مبكر من أجل إنجاح مهمة استضافتها، والظروف السياسية لن تؤثر عليها"، مؤكدا على ضرورة حضور الجماهير.

كما سيلعب المنتخب العراقي مع نظيره الإيراني يوم 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في التصفيات المؤهّلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأضاف رئيس الاتحاد العراقي: "الاتحاد الآسيوي يتابع ويعي أن الظروف السياسية ليس لها تأثير على سير مباريات المنتخب الوطني، وأهل البصرة سبق لهم وأن نجحوا في الكثير من المناسبات، وسيكون منتخبنا على الموعد ونأمل في أن يحقق نتيجة إيجابية".

يذكر إلى أن المنتخب العراقي يتصدّر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من فوزين على هونغ كونغ وكمبوديا وتعادل مع البحرين مقابل 6 نقاط للمنتخب الإيراني في المركز الثالث.

موعد مباراة العراق وإيران يوم الخميس 14 نوفمبر في الأوقات التالية: