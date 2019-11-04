تصدرت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم الاثنين 4/11/2019، مواضيع هامة في الشأن السعودي والعربي والدولي.

وأبرزت عناوين أخبار الصحف السعودية في صحيفة عكاظ:

«العدل» تدعو المتقدمات لوظيفة «كاتبة عدل» للمقابلات الشخصية

غرامة 100 ألف والسجن 6 أشهر والترحيل.. عقوبات نقل أو تشغيل المخالفين

المملكة مهد للحضارات الإنسانية.. اكتشافات وأحافير تعود إلى 85 ألف عام

«السيبراني»: احذروا الثغرات في «Chrome» و«iTunes» و«iCloud» و«Xcode»

«العمل والتنمية الاجتماعية» لـ«عكاظ»: نتحقق من فيديو ضرب طفلتين في حائل

هند القاسمي لـ«عكاظ» : القضاء القطري ظلمني

إدراج أرامكو في «تداول».. أرباح مستدامة وتوزيع 75 مليار دولار في 2020

أرامكو.. 100 سهم مجاناً لكل مكتتب.. و «المستثمرون» يشمل المطلقات والأرامل

مصادر لـ عكاظ : شوريون يطالبون بزيادة نسبة الطالبات في الابتعاث الخارجي

الأولى عربياً..مبادرة سعودية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية في حقوق الإنسان

السعودية تنضم لـTOP 5 سياحيا.. خلال 10 سنوات

«النيابة» تلاحق أباً عنَّف طفله

وأبرزت عناوين أخبار الصحف السعودية في صحيفة الشرق الأوسط:

محمد بن سلمان يبحث هاتفياً مع ماكرون مستجدات الأوضاع في المنطقة

كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد تجريان محادثات في منتصف الشهر

المحتجون يغلقون الطرق في بيروت... ودعوات لإضراب عام

واشنطن تؤكد «انخراطها» في آسيا رغم تغيّب ترمب عن قمة «آسيان»

مقتل 3 متظاهرين أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء

الصين تستبق زيارة ماكرون بالتحذير من التدخل في ملف هونغ كونغ

فرع «داعش» في الصومال يعلن مبايعة زعيم التنظيم الجديد

جولة جديدة من إفادات «عزل ترمب»... وشهود يمتنعون

احتجاجات العراق مستمرة

في خطاب الملك المؤسس... دعوة المواطنين للاكتتاب في شركة استخراج النفط

«تويتر»... سلاح ترمب داخل البيت الأبيض وخارجه

«الحوسبة العاطفية»... لتحليل المشاعر وهندستها

«مياه» الاحتجاجات تكذّب «غطّاس» الديمقراطية العراقية

وأبرزت عناوين أخبار الصحف السعودية في صحيفة الوطن:

رسالة لخادم الحرمين الشريفين من رئيس الوزراء الماليزي

مقتل 13 شخصا بانفجار سيارة مفخخة في تل أبيض

ولي العهد يتلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي