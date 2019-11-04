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اليوم.. جلسة استئناف للأسير الهندي والمضرب منذ 42 يومًا على التوالي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:51 - 04 نوفمبر 2019
مصعب الهندي مصعب الهندي
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 أفاد نادي الأسير، اليوم الاثنين، بأن محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر"، جلسة للأسير مصعب الهندي، المضرب عن الطعام منذ 42 يوماً، ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي لها، إن الأسير الهندي والبالغ من العمر (29 عاماً)، اُعتقل بتاريخ الرابع من أيلول/ سبتمبر 2019، وهو أسير سابق اعتقل عدة مرات، علماً أنه خاض العام الماضي إضرابا عن الطعام استمر لمدة (35) يوماً، وعليه أُفرج عنه عام 2018.

الجدير بالذكر أن عددا من الأسرى اضربهم إلى جانب الأسير الهندي، بينهم إسماعيل علي من بلدة أبو ديس إضرابه منذ (104) أيام، والأسير أحمد زهران منذ (44) يوماً، والأسيرة هبة اللبدي منذ (42) يوماً، ويعقوب حسين من مخيم الجلزون مضرب منذ ستة أيام رفضاً لعزله في معتقل "مجدو"

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