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داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء 2019/11/5

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:23 - 04 نوفمبر 2019
تعبيرية معبر رفح تعبيرية معبر رفح
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نشرت وزارة الداخلية والأمني الوطني، اليوم الاثنين، آلية السفر ليوم الثلاثاء 5/11/2019، مرفقة كشف أسماء المسافرين.

أوضحت الداخلية في بيان صحفي، أن السفر سيكون للحافلتين الرابعة والخامسة من كشف (10/31).

ونوهت إلى ضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما نوهت للمسافرين بضرورة الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وأهاب بالمسافرين إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.


للدخول إلى أسماء كشف (31_10) اضغــط هنـــا

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