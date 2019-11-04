مستوطنون يطالبون أعضاء الكنيست المبيت في غلاف غزة..لماذا؟

اشتكى مستوطنو مايسمى بغلاف قطاع غزة، من سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية، داعين أعضاء الكنيست والوزراء للمبيت ليلة الواحدة تحت ما أسمونه التهديد الذي يعيشونه بفعل إطلاق الصواريخ.

وقد زادت شكاوي المستوطنين وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، خاصةً في في مناطق النقب الغربي و"سديروت".

ويشتكي المستوطنون من تراجع الوضع السياسي والأمني والاقتصادي حيث أن كافة المشاريع التي تم إقرارها من قبل الحكومة لم تنفذ بسبب الوضع السياسي الذي يتعلق بتشكيل الحكومة.

كما عبروا عن غضبهم بأن مركز علاج الصدمات، حتى الآن لم يقدم الرعاية للمستوطنين الذين يشتكون من الوضع الأمني ويعانون أوضاعًا صحية ونفسية صعبة بفعل استمرار إطلاق الصواريخ من غزة".

وكان وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء كنيست طالبوا حكومة الاحتلال، بشن عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، فيما طالب بعضهم باغتيال قيادات حركتي الجهاد الإسلامي وحماس.