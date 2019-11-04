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سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي اليوم الاثنين 4/11/2019

  • فلسطين اليوم - سوريا
  • 11:04 - 04 نوفمبر 2019
الليرة السورية الليرة السورية
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شهدت أسعار صرف الليرة السورية اليوم الاثنين 4/11/ 2019,  انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار الامريكي ، نتيجة الاوضاع الامنية التي تشهدها الاراضي السورية .

الاوضاع الامنية تُلقي بظلالها بقوة على الاوضاع الاقتصادية ، والتي كان آخرها الحملة التي تشنها القوات التركية على الاراضي السورية ، إضافة الي استمرار الاوضاع الامنية المتدهورة في سوريا.

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: الحد الأدنى: 666        الحد الاعلى : 668        

اليورو الاوروبي : الحد الأدنى: 742       الحد الاعلى:  746

ويواصل تذبذب سعر صرف الليرة السورية ، نتيجة الاوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة .

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