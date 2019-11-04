سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي اليوم الاثنين 4/11/2019

شهدت أسعار صرف الليرة السورية اليوم الاثنين 4/11/ 2019, انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار الامريكي ، نتيجة الاوضاع الامنية التي تشهدها الاراضي السورية .
الاوضاع الامنية تُلقي بظلالها بقوة على الاوضاع الاقتصادية ، والتي كان آخرها الحملة التي تشنها القوات التركية على الاراضي السورية ، إضافة الي استمرار الاوضاع الامنية المتدهورة في سوريا.
وجاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: الحد الأدنى: 666 الحد الاعلى : 668
اليورو الاوروبي : الحد الأدنى: 742 الحد الاعلى: 746
ويواصل تذبذب سعر صرف الليرة السورية ، نتيجة الاوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة .