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إخطار "إسرائيلي" بالاستيلاء على 2000 دونم من أراضي بيت لحم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:00 - 04 نوفمبر 2019
تعبيرية تعبيرية
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سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، أصحاب أراضي قرية الجبعة إخطارات بالاستيلاء على 2000  دونم من أراضيهم جنوب غرب بيت لحم.

ووفق رئيس المجلس القروي للجبعة ذياب مشاعلة، فقد عثر بأن المواطنين عثروا صباح اليوم على إخطارات تم وضعها داخل أراضيهم أثناء توجههم لقطف ثمار الزيتون.

وأوضح مشاعلة أن الاخطارات  تتضمن الاستيلاء على أراضي مزروعة بأشجار الزيتون المثمر والمعمر، تبلغ مساحتها قرابة 2000 دونم في مناطق "الخور"، و"وادي الخنزير"، والحيلة، بمحاذاة  جدار الفصل العنصري من الجهة الغربية وحتى شرق مستوطنة "بيت عاين".

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