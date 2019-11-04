تفاصيل ..تحسينات للموظفين في قطاع غزة موعد الرواتب وطريقة الصرف أبرزها

أكد يعقوب الغندور نقيب الموظفين في قطاع غزة اليوم الاثنين 4/11/2019 ، ان النقابة توصلت الي اتفاق مع وزارة المالية بشان عدد من القضايا لتحسين ظروف الموظفين في قطاع غزة ،ومن ابرزها موعد الرواتب وطريقة الصرف.

وقال الغندور خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم "ان النقابة توصلت مع وزارة المالية اليوم الاثنين 4/11/2019، الى تثبيت موعد صرف رواتب الموظفين كل 30 يوم فقط ، بعد ان كانت تصرف بعد 35 يوماً او اربعين يوماً ، موضحاُ ان الصرف سيكون في 20 الشهر بشكل ثابت .

وبين الغندور انه تم إلغاء نظام الفئات ، حيث انه سيتم الصرف خلال يومين فقط ، بعد ان كان يصرف لمدة اسبوعين او اكثر على نظام الدفعات .

وبشأن زيارة نسبة الصرف أوضح الغندور ، نحن دائما نطالب بزيادة نسبة الصرف ، الا ان الحكومة وقبل عدة اشهر استهدفت الفئات الدنيا وقامت بزيادة نسبة الصرف ، حيث استفاد 30 الف موظف من زيادة الراتب .

وأشار الى ان وزارة المالية استجابت لكافة المطالب بشأن الاستفادة من المستحقات المالية و بطريقين ، اولهما عبر دفع مبالغ مالية للموظفين في حالة خاصة كالمرض ، والزواج ، والعزاء ، والعديد من القضايا الهامة ، والطريقة الثانية عبر الاستفادة من الخدمات عبر المستحقات والتي اعلنت عنها المالية الشهر الماضي .