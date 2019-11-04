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أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية

  • فلسطين اليوم - مصر
  • 10:21 - 04 نوفمبر 2019
الريال السعودي الريال السعودي
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نشر البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 3-11-2019، حيث سجل سعر الريال 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع

كما جاء سعر الريال السعودي في عدد آخر من البنوك المصرفية العاملة في مصر كالآتي:

  • سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري:

4.28   جنيه للشراء.

4.32   جنيه للبيع.

  •  سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:

4.27   جنيه للشراء.

4.31 جنيه للبيع.

  • سعر صرف الريال السعودي في بنك مصر:

4.27 جنيه للشراء.

4.31 جنيه للبيع.

يشار إلى أن أسعار الريال السعودي تشهد حالة من التباين ارتفاعًا وانخفاضًا خلال التعاملات المصرية في البنوك المصرية.

الجدير بالذكر أن سعر الريال السعودي تراجع في البنوك المصرية، أمس الاثنين، حيث سجل أعلى سعر لشراء الريال السعودي في البنوك المصرية 4.32 جنيه في بنك بلوم، و4.34 جنيه كأقل سعر للبيع في بنك قطر الوطني.

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