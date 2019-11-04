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اجتماع مهم لحكومة اشتية اليوم بحضور عباس ..فماذا سيبحث ؟

  • فلسطين اليوم - رام الله -متابعة
  • 09:12 - 04 نوفمبر 2019
اشتيه اشتيه
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أكد د. أمجد غانم أمين عام مجلس الوزراء ، ان الحكومة الفلسطينية  برام الله تعقد اليوم الاثنين 4/11/2019، اجتماعاً مهماً بحضور الرئيس محمود عباس ، حيث سيتم بحث العديد من القضايا المهمة .

وعن القضايا الهامة التي سيتم بحثها خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية التي سيترأسها عباس اليوم ، أوضح غانم خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها "فلسطين اليوم" انه سيتم بحث طريقة متابعة الحكومة للاستعدادات للإنتخابات المقرر عقدها .

وأشار الى ان الحكومة ستبحث الاستراتيجية لبحث دعم المنتج الوطني ، إضافةً الى مناقشة خطة النهوض بقطاع الكهرباء من ناحية الجوانب المالية والقانونية.

وأوضح الى ان الحكومة ستبحث قانون البيئة وبعض البنود التي تأتي بشكل روتيني وتهم المواطن الفلسطيني.

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