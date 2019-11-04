مرفق رابط الاستعلام.. بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة أفراد

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، عن بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة أفراد للعمل في الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية والأمن الوطني.

وأوضحت الهيئة أن المقابلات ستكون للذين اجتازوا اختبارات اللياقة البدنية بنجاح، ابتداء من صباح غد الثلاثاء 5/11/2019، الساعة 7:30 صباحاً في مقر المديرية العامة للتدريب غرب مدينة غزة.

ودعت الهيئة، المتسابقين للاستعلام عن موعد وساعة إجراء المقابلة الشخصية من خلال الرابط التالي: http://cutt.us/C0nW

وأهابت الهيئة، بالمتسابقين الحضور للمقابلات بالزي المدني وقبل الموعد بنصف ساعة، مع اصطحاب بطاقة الهوية الشخصية.