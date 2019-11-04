أردان يهدد بشن عملية عسكرية تشمل الدخول البري في غزة

هدد وزير الامن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد أردان"، اليوم الاثنين، بشن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة.

ووفق ما نقلته إذاعة جيش الاحتلال عن أردان، قال: "لا حل لغزة، إلا بعملية عسكرية واسعة تشمل الدخول البري".

وأضاف أردان: "مثل هذه المسألة يتطلب اختيار الوقت المناسب وعنصر المفاجأة".

على الصعيد ذاته، استنكر الاتحاد الأوروبي إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، نحو مستوطنات غلاف غزة، وفق ما نقله موقع القناة 12 العبرية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي أصدره اليوم الاثنين، موجهًا الحديث للفصائل الفلسطينية في غزة: "أوقفوا الهجوم على المدنيين الإسرائيليين فوراً ودون قيد أو شرط".

وشهدت أجواء قطاع غزة، السبت المنصرم، حالة من التصعيد عقب قصف طائرات الاحتلال "الإسرائيلي"، عدة أهداف للمقاومة الفلسطينية، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخريْن بجراح مختلفة