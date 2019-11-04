غزة: حالة الطرق اليوم الاثنين 04/11/2019

أفادت دائرة المرور في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بأن هناك حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية منذ الصباح الباكر.

ونوهت عن وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، لذا يرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان وكافية.

كما نوهت إلى أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.

وقالت إن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك والأخرين للخطر.

وأضافت أنه في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

ووفق دائرة المرور، بأنه سُجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 4 حوادث سير نتج عنها وفاة الطفل محمد سعيد ابراهيم ابو سلعة 7سنوات سكان شمال غزة "شارع العجارمة" متأثرا بإصابته إثر حادث مروري، إلى جانب إصابتين، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق