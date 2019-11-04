تحديثات الطقس حتى نهاية الاسبوع: استقرار درجات الحرارة اليوم 11/4/2019

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى خريفية الطابع، وأن يكون الجو بارداً نسبياً في ساعات الصباح، وترتفع درجات الحرارة تدريجياً خلال ساعات النهار لتصبح الأجواء خريفية معتدلة.

كما توقعت أن تعود الأجواء باردة في ساعات المساء خاصة في الجبال، فيما تكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة.

أما الثلاثاء، فتوقعت الأرصاد، أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات الصباح الأولى يكون الجو بارداً نسبياً وترتفع درجات الحرارة تدريجياً خلال ساعات النهار لتصبح الأجواء خريفية معتدلة.

وأضافت أن الأجواء تعود باردة نسبياً في المساء والليل خصوصاً في الجبال. فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة

ويوم الأربعاء، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى اعلى من معدلاتها السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4-6 درجات مئوية ويسود جو شديد الاعتدال والدفيء نهارا.

ويسود جو منعش صباحاً ومساءا وليلا، فيما تكون الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية.

الخميس، وتبقى درجات يوم الخميس عالية، وتبقى أعلى من المعدل السنوي بنحو الخمسة درجات مئوية، كما تبقى الأجواء معتدلة عموماً، فيما تكون الرياح تبقى شرقية إلى جنوبية شرقية.

أما الجمعة، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة نسبياً في ساعات الصباح في المناطق الجبلية، فيما تكون الأجواء خريفية معتدلة نهاراً، مشيرة إلى أن الأجواء تكون باردة نسبياً مع ساعات المساء والليل خاصة في المناطق الجبلية العالية.

وأوضحت أن الرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية غربية.