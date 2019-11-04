ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. صحة وطب
  3. عرض الخبر

هل يؤثر تناول الآيس كريم على المصابين بالبرد.. خبراء يوضّحون؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 00:18 - 04 نوفمبر 2019
آيس كريم آيس كريم
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

تقول الشائعات إن تناول البوظة "الآيس كريم" عند الاصابة بأمراض البرد يزيد من تدهور الشخص المصاب، في حين دحض خبراء روس هذه الشائعة

ووفق الخبراء، فإن تناول الآيس كريم عند الإصابة بأمراض البرد لا يضر الشخص المصاب، بل يساعد في الشفاء وفي التغلب على أعراضه، وتخفيف ألم الحنجرة.

ويضيف الخبراء أن "الآيس كريم" يحتوي على مواد غذائية، وأنه يجب إضافته إلى النظام الغذائي للمريض المصاب بالبرد.

وأشار الخبراء إلى يجب تناول كمية كبيرة من المواد الغذائية التي تحتوي على فيتامين (C)، بالإضافة إلى تناول البابونج والعسل المغلي.

الأكثر مشاهدة

متعلقات