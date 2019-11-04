هل يؤثر تناول الآيس كريم على المصابين بالبرد.. خبراء يوضّحون؟

تقول الشائعات إن تناول البوظة "الآيس كريم" عند الاصابة بأمراض البرد يزيد من تدهور الشخص المصاب، في حين دحض خبراء روس هذه الشائعة

ووفق الخبراء، فإن تناول الآيس كريم عند الإصابة بأمراض البرد لا يضر الشخص المصاب، بل يساعد في الشفاء وفي التغلب على أعراضه، وتخفيف ألم الحنجرة.

ويضيف الخبراء أن "الآيس كريم" يحتوي على مواد غذائية، وأنه يجب إضافته إلى النظام الغذائي للمريض المصاب بالبرد.

وأشار الخبراء إلى يجب تناول كمية كبيرة من المواد الغذائية التي تحتوي على فيتامين (C)، بالإضافة إلى تناول البابونج والعسل المغلي.