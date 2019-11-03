علماء يكشفون: ظاهرة خطيرة تهدد السهول والغابات!

أفاد موقع مختص بنشر أخبار العلوم والتكنولوجيا، بأن أعداد بعض أنواع الحشرات في العالم تقلصت بمقدار الثلث، الأمر قد يؤدي للتأثير الكارثي للإنسان في الغلاف الحيوي للأرض (البيوسفير).

وقال موقع Phys.org، نقلا عن مجموعة علماء دولية إن التقلص يشمل ليس فقط المناطق التي تخضع لمعالجة بالمبيدات، بل وأيضا الغابات والمحميات الطبيعية.

وأضاف: "لقد جمع الباحثون زهاء 2700 نوع (في الطبيعة أكثر من مليون نوع) من 300 منطقة في العالم، مشيرًا إلى أن معظم أنواع الحشرات قد تقلصت خلال ال10 الأخيرة، وأن الأنواع النادرة من الحشرات اختفت ولم يعد لها وجود في مناطق توطنها السابقة.

وأوضح أنه كما انخفضت الكتلة الحيوية في الغابات منذ عام 2008 وإلى الآن بنسبة 40%، وفي المراعي والسهول إلى ثلث ما كانت عليه في السابق.

وتابع: "لقد اختفت الحشرات في كافة الغابات والمروج التي درسها العلماء- المراعي والسهول التي تحصد وتسمد 3-4 مرات في السنة، وكذلك في غابات الصنوبر التي يستخدمها البشر والغابات التي ضمن المحميات الطبيعية".

ووفق الموقع فقد وصف العلماء هذا الانخفاض الحاد في أعداد الحشرات بأنه أمر غير متوقع وإشارة تثير القلق.