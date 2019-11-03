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قناة عبرية: "الكابينت" ناقش القيام بعمليات اغتيال مركزة بقطاع غزة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 23:13 - 03 نوفمبر 2019
الكابينت الاسرائيلي الكابينت الاسرائيلي
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ذكرت القناة العبرية الـ 11 أن الكبينيت "الاسرائيلي" يقدر  أن هذه الجولة من المواجهة قد انتهت،  وأن حماس (والجهاد) ليستا مهتمتين بالتصعيد لأنهما يدركان أنه سيكون لها تأثير على كل من الأموال القطرية والمشروعات الإنسانية المخطط لها.

و أوضحت القناة العبرية بأن "إسرائيل" أنهت ردها ولكن!‬

كما ناقش الكابينت ايضاً العودة لعمليات الإغتيال المركزة، مؤكدة بأن هذا الامر لا يتعلق بالمستوى السياسي، و  بقدر ارتباطه بوجود معلومات استخباراتية نوعية ودقيقة.

و أشارت القناة العبرية الى أن المستوى السياسي الأمني يفحص تبعات تنفيذ مثل هكذا اغتيالات ومدى الاضرار التي ستنتج عن اغتيال شخصيات فلسطينية في غزة.

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