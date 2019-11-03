اغلاق قناة المنار و شبكة قدس يثير غضب رواد مواقع التواصل

أثار قيام شبكة "تويتر" بإغلاق عدة صفحات اعلامية على تويتر عاصفة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وكانت شركة تويتر أعلنت يوم أمس السبت اغلاق جميع حسابات قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني و"شبكة قدس الإخبارية" الفلسطينية و عدة صفحات فلسطينية أخرى.
قناة المنار عبر موقعها الالكتروني أكدت بأن تويتر قامت باغلاق جميع الصفحات التابعة لها دون سابق انذار، كما أكدت شبكة قدس بأن قيام شركة تويتر بهذا الاجراء يأتي استمراراً لمحاربة المحتوى الفلسطيني من قبل مواقع التواصل الاجتماعي.
و كتب المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عباراتتندد بهذا الاجراء،معتبرين أنه باغلاق قناة المنار وبعض الشبكات، فقد خسرتحرية التعبير نقطة إضافية، بعدما كانت شبكة "تويتر" هي الوحيدة التي تخضع للتنوع.
هل انتهى عصر الحرية الذي اتت به وسائل التواصل الاجتماعية للشعوب التي اخرست قضاياها وشوّهتها وسائل الاعلام التقليدية؟!— Lana Medawar (@MedawarLana) ٢ نوفمبر ٢٠١٩
لا شك اننا ندخل مرحلة جديدة، والبحث عن بدائل اصبح ضرورة.#شعلة_لن_تنطفي#متضامن_مع_المنار
تعليق حسابات "المنار" و"القدس" على تويتر أمر خطير ويشي بازدواجية المعايير وحتماً يؤثر على حرية المعلومات.— ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) ٢ نوفمبر ٢٠١٩
انتقاء صفحات معينة وازالتها وفق اجندة سياسية قد تكون الشركات العربية التي تدير "تويتر" في دبي تخضع لها مقلق جدا وينعكس سلبا على جميع من يؤمن بحرية التعبير .. https://t.co/KOJVI4qgsp
إغلاق صفحات #قناة_المنار على #تويتر مرفوض حتما، لكنه مخيف أيضا..— #لبنان_ينتفض | Hussein Ch (@ChaabaneHussein) ٢ نوفمبر ٢٠١٩
الخبراء بالسوشيل ميديا يدركون أن تويتر كان يشكل آخر المنصات التي يمكن أن تحتضن التنوع، بعد فاشية فيسبوك وامبراطوريته الرقمية#الحرية خسرت اليوم نقطة إضافية، الحرية للجميع تكون أو لا تكون#شعلة_لن_تنطفئ