اغلاق قناة المنار و شبكة قدس يثير غضب رواد مواقع التواصل

أثار قيام شبكة "تويتر" بإغلاق عدة صفحات اعلامية على تويتر عاصفة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت شركة تويتر أعلنت يوم أمس السبت اغلاق جميع حسابات قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني و"شبكة قدس الإخبارية" الفلسطينية و عدة صفحات فلسطينية أخرى.

قناة المنار عبر موقعها الالكتروني أكدت بأن تويتر قامت باغلاق جميع الصفحات التابعة لها دون سابق انذار، كما أكدت شبكة قدس بأن قيام شركة تويتر بهذا الاجراء يأتي استمراراً لمحاربة المحتوى الفلسطيني من قبل مواقع التواصل الاجتماعي.

و كتب المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عباراتتندد بهذا الاجراء،معتبرين أنه باغلاق قناة المنار وبعض الشبكات، فقد خسرتحرية التعبير نقطة إضافية، بعدما كانت شبكة "تويتر" هي الوحيدة التي تخضع للتنوع.

هل انتهى عصر الحرية الذي اتت به وسائل التواصل الاجتماعية للشعوب التي اخرست قضاياها وشوّهتها وسائل الاعلام التقليدية؟!



لا شك اننا ندخل مرحلة جديدة، والبحث عن بدائل اصبح ضرورة.#شعلة_لن_تنطفي#متضامن_مع_المنار — Lana Medawar (@MedawarLana) ٢ نوفمبر ٢٠١٩

تعليق حسابات "المنار" و"القدس" على تويتر أمر خطير ويشي بازدواجية المعايير وحتماً يؤثر على حرية المعلومات.

انتقاء صفحات معينة وازالتها وفق اجندة سياسية قد تكون الشركات العربية التي تدير "تويتر" في دبي تخضع لها مقلق جدا وينعكس سلبا على جميع من يؤمن بحرية التعبير .. https://t.co/KOJVI4qgsp — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) ٢ نوفمبر ٢٠١٩