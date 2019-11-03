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اغلاق قناة المنار و شبكة قدس يثير غضب رواد مواقع التواصل

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 22:43 - 03 نوفمبر 2019
قناة المنار اللبنانية قناة المنار اللبنانية
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أثار  قيام شبكة "تويتر" بإغلاق عدة صفحات اعلامية على تويتر عاصفة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت شركة تويتر أعلنت يوم أمس السبت اغلاق جميع حسابات قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني و"شبكة قدس الإخبارية" الفلسطينية و عدة صفحات فلسطينية أخرى.

قناة المنار عبر موقعها الالكتروني أكدت بأن تويتر قامت باغلاق جميع الصفحات التابعة لها دون سابق انذار، كما أكدت شبكة قدس بأن قيام شركة تويتر بهذا الاجراء يأتي استمراراً لمحاربة المحتوى الفلسطيني من قبل مواقع التواصل الاجتماعي.

و كتب المغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عباراتتندد بهذا الاجراء،معتبرين أنه باغلاق قناة المنار وبعض الشبكات، فقد خسرتحرية التعبير نقطة إضافية، بعدما كانت شبكة "تويتر" هي الوحيدة التي تخضع للتنوع.

 

 

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