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مستوطن يقتل زوجته بطلقات نارية في الرأس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:38 - 03 نوفمبر 2019
مسدس3 مسدس3
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أفادت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن مستوطنًا قتل زوجته في إحدى كيبوتسات غلاف غزة.

وأوضحت "معاريف، أن المستوطن قتل زوجته بطلقات نارية في الرأس بمنطقة أشكول، دون ذكر تفاصيل أخرى.

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