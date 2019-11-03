مستوطن يقتل زوجته بطلقات نارية في الرأس

أفادت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن مستوطنًا قتل زوجته في إحدى كيبوتسات غلاف غزة.

وأوضحت "معاريف، أن المستوطن قتل زوجته بطلقات نارية في الرأس بمنطقة أشكول، دون ذكر تفاصيل أخرى.