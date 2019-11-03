مستوطن يدهس فتاة جنوب بيت لحم

دهس مستوطن "إسرائيلي"، مساء اليوم الأحد، فتاة فلسطينية من قرية واد رحال جنوب بيت لحم، ما أدى لإصابتها بجراح.

ووفق المصادر المحلية، فقد أصيبت الفتاة دنيا محمد عواد (32 عاما)، جراء دهسها من قبل مستوطن أثناء سيرها برفقة شقيقها على الطريق بالقرب من مستوطنة "أفرات" المقامة عنوة على أراضي المواطنين جنوبا، مشيرة إلى أنه فرّ من المكان.

وأوضحت المصادر، أن الفتاة نقلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، ووصفت حالتها بالمستقرة .

الجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها هذا المستوطن المواطنين في المنطقة بالدهس في قرية واد رحال.