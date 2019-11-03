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وفاة طفل متأثرا بإصابته في حادث سير شمال غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:19 - 03 نوفمبر 2019
تعبيرية تعبيرية
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أفادت شرطة المرور بغزة، مساء اليوم الأحد، بوفاة طفل متأثرا بإصابته في حادث سير صباح اليوم.

وقالت الشرطة في بيان صحفي لها، إن الطفل محمد سعيد ابراهيم ابو سلعة 7سنوات سكان شمال غزة "شارع العجارمة" توفي متأثرا بإصابته إثر حادث مروري صباح اليوم.

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