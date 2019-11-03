قرار "إسرائيلي" بالاستيلاء على 190 دونما شرق القدس

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالاستيلاء على نحو 190 دونما من أراضي المواطنين شرقي القدس المحتلة.

ووفق محمد سلامة منسق لجنة الدفاع عن الأراضي في بلدة عناتا محمد سلامة، فقد سلمت قوات الاحتلال الهيئة العامة للشؤون المدنية اخطار "بوضع اليد" على 190 دونما ونصف الدونم، مسجلة ضمن سجلات أراضي بلدة عناتا تتبع ملكيتها لأهالي عناتا وبلدتي حزما والعيساوية.

وقال سلامة، إن هذا الاخطار ساري المفعول لغاية 21- 1- 2022، وهو عبارة عن أمر تجديد لقرار صدر عام 2007 يقضي ببناء الجدار، مشيرًا إلى أنه من حق أصحاب الأراضي المخطرة التوجه للمحاكم الإسرائيلي للاعتراض خلال مدة خمس أيام من تاريخ الإخطار.

وأضاف سلامة أن بلدية عناتا بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة القدس ستقوم برفع قضايا ضد هذا القرار.

وتعتبر بلدة عناتا إحدى بلدات القدس التي تتعرض لازدحام كبير، نتيجة جدار الفصل والضم العنصري الذي شكل حالة من التوسع العامودي والتضييق الأفقي في البلدة.

الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال تواصل تصعيد سياستها الهادفة إلى الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين، في الضفة والقدس المحتلتين.