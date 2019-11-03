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اخطارات بالهدم لـ4 منازل في الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 18:42 - 03 نوفمبر 2019
اخطارات اخطارات
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أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، بالهدم لأربعة منازل مأهولة بالسكان في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور قال: "إن سلطات الاحتلال سلمت اخطارا بهدم مسكن في خربة الضبع تعود ملكيتها للمواطن عامر دبابس وامهلته 96 ساعة لتقديم اعتراض على القرار قبل عملية الهدم.

وأضاف: "تم تسليم 3 اخطارات بهدم 3 مساكن تعود ملكيتها لثلاثة أشقاء من عائلة مخامرة في منطقة مغير العبيد، وتم امهال اصحابها 96 ساعة لتقديم اعتراض على قرار الهدم".

وتشهد 10 قرى سكانية في مسافر يطا منذ سنوات طويلة عمليات تهجير قسري للسكان الفلسطينيين واحلال مستوطنين اسرائيليين مكانهم، وقد ارتفعت وتيرة ذلك في الآونة الأخيرة حيث اعلنت سلطات الاحتلال عن مصادرة آلاف الدونمات في تلك المناطق.

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