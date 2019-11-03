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الافراج عن الأسير براء المصري في نابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 18:28 - 03 نوفمبر 2019
الاسير المحرر براء المصري الاسير المحرر براء المصري
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افرجت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، اليوم الاحد، عن الاسير براء المصري من سكان مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الاسرى، بأن قوات الاحتلال افرجت عن الاسير المصري بعد اعتقال دام 18 شهرًا داخل سجون الاحتلال.

 

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