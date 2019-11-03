ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

العراق يعتقل خلية اماراتية تدير أنشطة ارهايية

  • فلسطين اليوم - العراق
  • 18:05 - 03 نوفمبر 2019
الشرطة العراقية الشرطة العراقية
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

اعتقلت القوات الامنية العراقية، اليوم الاحد، خلية تابعة للأمارات كانت تخطط للتأثير على التظاهرات الجارية في المدن لاستهداف الدولة العراقية.

وأفادت وسائل الاعلام العراقية، بأنه تم القبض على خليه إماراتية بينهم افراد يحملون جوازات لبنانية، كانت تدير انشطة مشبوهة، من خلال التأثير على التظاهرات، فيما تواصل ابو ظبي إلى تسوية القضية.

ووفقًا لراديو صوت العراق: "فإن الخلية مرتبطة بمستشار الامن الوطني الاماراتي طحنون بن زايد، بشكل مباشر"، مؤكدةً بأن الخلية لها علاقة بقيادي بارز في العراق وبمحمد دحلان الذي يتخذ ابو ظبي مقر له".

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات