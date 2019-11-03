العراق يعتقل خلية اماراتية تدير أنشطة ارهايية

اعتقلت القوات الامنية العراقية، اليوم الاحد، خلية تابعة للأمارات كانت تخطط للتأثير على التظاهرات الجارية في المدن لاستهداف الدولة العراقية.

وأفادت وسائل الاعلام العراقية، بأنه تم القبض على خليه إماراتية بينهم افراد يحملون جوازات لبنانية، كانت تدير انشطة مشبوهة، من خلال التأثير على التظاهرات، فيما تواصل ابو ظبي إلى تسوية القضية.

ووفقًا لراديو صوت العراق: "فإن الخلية مرتبطة بمستشار الامن الوطني الاماراتي طحنون بن زايد، بشكل مباشر"، مؤكدةً بأن الخلية لها علاقة بقيادي بارز في العراق وبمحمد دحلان الذي يتخذ ابو ظبي مقر له".